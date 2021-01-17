В Пензенской области утвержден состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам Экономика

Пенза, 17 января 2021. PenzaNews. Состав совета при правительстве Пензенской области по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден распоряжением №3-рП, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, в состав совета включены 36 человек.

Возглавил совет Иван Белозерцев, замещать его будет председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, в качестве ответственного секретаря утвержден начальник управления проектной деятельности регионального правительства Дмитрий Кирилов.

12 человек вошли в состав президиума совета, председателем которого стал Николай Симонов. Замещать его будет первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев. Секретарем президиума совета стала заместитель начальника отдела мониторинга реализации проектов управления проектной деятельности регионального правительства Юлия Ковалева.

Распоряжением также утверждены составы проектных комитетов по 12 направлениям.

Два из них — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Наука» — возглавил Николай Симонов.

Председателями остальных десяти проектных комитетов стали его заместители: Валерий Беспалов — по направлениям «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», Олег Ягов — «Демография», «Образование» и «Культура», Вячеслав Космачев — «Здравоохранение», Дмитрий Семенов — «Жилье и городская среда» и «Экология», Денис Бубнов — «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».