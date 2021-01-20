Пензенский центр компетенций в сфере производительности труда занял в стране 22 место Экономика

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Региональный центр компетенций (РЦК), действующий в Пензенской области, занял 22 место в стране по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» по итогам IV квартала 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РЦК, опубликованного на портале Производительность.рф.

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Согласно представленным данным, по сравнению с III кварталом пензенский центр компетенций переместился на три строчки вниз.

При этом количество набранных баллов увеличилось с 2,8 до 3,7.

Рейтинг рассчитывается по 10-балльной шкале с учетом восьми основных показателей. В их числе — укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, старту проектов и количеству завершенных. Среди прочего оценивается выполнение графика реализации мероприятий, создание потоков-образцов и уровень удовлетворенности компаний работой РЦК.

По итогам IV квартала 2020 года лидерами рейтинга стали региональные центры компетенций Удмуртии, Челябинской и Белгородской областей.