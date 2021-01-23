EN
16:06:48 Суббота, 23 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стартовал конкурс «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области»

11:13 | 23.01.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 23 января 2021. PenzaNews. Ежегодный конкурс «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» стартовал в регионе.

Стартовал конкурс «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики области, к участию в нем допускаются средние и крупные организации с численностью сотрудников более 100 человек и выручкой свыше 800 млн. рублей в год.

Они должны работать в таких отраслях, как оборонная промышленность и приборостроение, научно-исследовательская сфера, машиностроение и металлообработка, фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, кондитерская и пивобезалкогольная промышленность.

Прием заявок продлится до 25 марта.

Победители будут занесены в галерею почета и славы Пензенской области, которую планируется обновить к 12 июня 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В рейтинге реготделений Союза машиностроителей пензенское заняло третье место В Пензе около 30 детей с ограниченными возможностями здоровья получили знаки ГТО
В результате пожара в Пачелмском районе погибли двое мужчин Недалеко от стадиона «Снежинка» в Пензе сгорел автомобиль
В Пензе за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом В Пензенской области мужчина за два дня перевел мошенникам более 900 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама