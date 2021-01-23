Стартовал конкурс «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» Экономика

Пенза, 23 января 2021. PenzaNews. Ежегодный конкурс «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» стартовал в регионе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики области, к участию в нем допускаются средние и крупные организации с численностью сотрудников более 100 человек и выручкой свыше 800 млн. рублей в год.

Они должны работать в таких отраслях, как оборонная промышленность и приборостроение, научно-исследовательская сфера, машиностроение и металлообработка, фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, кондитерская и пивобезалкогольная промышленность.

Прием заявок продлится до 25 марта.

Победители будут занесены в галерею почета и славы Пензенской области, которую планируется обновить к 12 июня 2021 года.