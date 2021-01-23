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В рейтинге реготделений Союза машиностроителей пензенское заняло третье место

14:09 | 23.01.2021 | Экономика

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Пенза, 23 января 2021. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Союза машиностроителей России стало третьим в стране по эффективности работы в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, который обнародовал «Союзмаш».

В рейтинге реготделений Союза машиностроителей пензенское заняло третье место. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Возглавило список тульское отделение, второе место заняло ростовское.

Как сообщает пресс-служба Союза машиностроителей России, в прошлом году в общественную организацию вступили около 13 тыс. человек. Число членов превысило 1 тыс. предприятий.

Под эгидой «Союзмаша» в 2020-м проведено более 6 тыс. региональных мероприятий. В основном они были направлены на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, бывшим работникам промпредприятий, людям с хроническими заболеваниями и другим лицам, которые соблюдали режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Представители 48 реготделений закупали продукты питания и средства индивидуальной защиты, которые затем доставляли нуждающимся; осуществляли транспортное сопровождение врачей; устанавливали медицинское оборудование в больницах.

Свыше 73 тыс. представителей союза стали донорами крови.

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