Пензенская область получит 20,5 млн. рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков Экономика

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Денежные средства в сумме 20 млн. 542,1 тыс. рублей будут выделены Пензенской области в 2021 году из федерального бюджета для поддержки мукомолов и хлебопеков. Это следует из распоряжения правительства России №102-р, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Согласно документу, размер иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств региона на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, составит 2 млн. 659,8 тыс. рублей.

Еще 17 млн. 882,3 тыс. рублей Пензенская область получит в качестве иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств субъекта федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию хлебобулочных изделий и хлеба.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства России, утвержденное Михаилом Мишустиным распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие.

В целом для стабилизации цен на хлебобулочные изделия между субъектами РФ будет распределено 4,7 млрд. рублей.

2,9 млрд. рублей из этой суммы пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, 1,8 млрд. рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Довести средства до получателей поручено Минсельхозу России.