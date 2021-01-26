Промпроизводство в Пензенской области по итогам 2020 года выросло на 7,3% Экономика

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу предприятий составил в Пензенской области по итогам 2020 года 107,3% по сравнению с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, рост зафиксирован по видам деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 112,8%, «Обрабатывающие производства» — 107,9%, «Добыча полезных ископаемых» — 100,2%.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» наблюдается спад — 99,4%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промышленного производства составил в 2020 году по сравнению с 2019-м 97,1%.