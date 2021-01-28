Инфляция в Пензенской области за 2020 год составила 6,1% Экономика

Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Инфляция в Пензенской области за 2020 год составила 6,1%. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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Согласно представленным сведениям, продовольственные товары подорожали за год на 8,1%, непродовольственные — на 5,8%, услуги — на 2,9%.

Так, в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,5%, крупу и бобовые — на 26,1%, макаронные изделия — на 12,6%, мясо и птицу — на 2,9%, рыбу и морепродукты пищевые — на 7,3%, молоко и молочную продукцию — на 2,1%, масло сливочное — на 6,9%, масло подсолнечное — на 28,1%, яйца куриные — на 22,7%, сахар-песок — на 88,4%, плодоовощную продукцию — на 21%, в том числе на картофель — на 41,3%, на алкогольные напитки — на 4%.

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Одежда и белье подорожали в Пензенской области на 2,9%, обувь — на 2%, строительные материалы — на 5,8%, автомобильный бензин — на 2,6%, медикаменты — на 11,2%; жилищно-коммунальные услуги — на 2,2%, медицинские — на 3,6%, услуги пассажирского транспорта — на 9,3%, связи — на 3,1%, образования — на 0,3%, физкультуры и спорта — на 4,3%.

Инфляция в России за 2020 год составила 4,9%. Согласно данным Росстата, потребительские цены на продовольственные товары выросли в стране на 6,7%, на непродовольственные — на 4,8%, на услуги — на 2,7%.