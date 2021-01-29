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Пензенский Минпром распределит субсидии на сумму 6 млн. рублей

13:27 | 29.01.2021 | Экономика

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Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Минпром региона объявил о начале приема заявок на предоставление субсидий в рамках госпрограммы «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности».

Пензенский Минпром распределит субсидии на сумму 6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального ведомства, объем распределяемых средств составит в 2021 году 6 млн. рублей.

«Субсидии предоставляются [...] на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, произведенного в 2019 или последующих годах, из расчета не более 50% понесенных затрат, но не более 2 млн. рублей», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что претендовать на получение такой поддержки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством безалкогольных напитков и минеральных вод, товаров легкой, текстильной, кондитерской и стекольной промышленности на территории Пензенской области.

Прием заявок продлится по 25 февраля.

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