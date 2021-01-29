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Оборот розничной торговли в Пензенской области в 2020 году снизился на 2%

15:53 | 29.01.2021 | Экономика

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Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в Пензенской области в 2020 году 221 млрд. 135,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2% меньше по сравнению с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Оборот розничной торговли в Пензенской области в 2020 году снизился на 2%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В основном — на 95,6% — оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила лишь 4,4%.

В 2020 году населению Пензенской области проданы пищевые продукты, напитки и табачные изделия на 108 млрд. 825 млн. рублей, что на 1,7% больше по сравнению с 2019-м.

Непродовольственные товары реализованы на 112 млрд. 310,8 млн. рублей, падение составило 5,4%.

По состоянию на 1 января 2021 года в розничной торговле имелись текущие запасы потребительских товаров на 12 млрд. 425,2 млн. рублей.

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