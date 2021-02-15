В Пензенской области в 2020 году на реализацию госпрограмм направлено 69,4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Бюджетные средства в размере 69,4 млрд. рублей направлены на реализацию 24 государственных программ в Пензенской области в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

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В нем отмечается, что объем финансирования на 11,8 млрд. рублей превысил уровень 2019 года.

«На развитие экономики и поддержку бизнеса было направлено 21,5 млрд. рублей, образование, культуру и туризм — 15,1 млрд. рублей, на здравоохранение и спорт — 17,9 млрд. рублей, на создание комфортных условий проживания граждан — 14,9 млрд. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что бюджетные средства освоены на 99%.

«Причинами недостижения плановых результатов по отдельным мероприятиям стали нарушение исполнителями госконтрактов сроков и условий выполнения работ, а также ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что результативность мероприятий госпрограмм составила 98,1%.