Общую задолженность по зарплате в Пензенской области удалось снизить до 29 млн. рублей Экономика

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Общую задолженность по зарплате в Пензенской области удалось снизить в 2020 году с 40 млн. до 29 млн. рублей. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

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«К злостным неплательщикам зарплаты применялись меры уголовно-правового воздействия. В прошедшем году по таким фактам по нашим материалам возбуждены уголовные дела в отношении трех работодателей. Почти 500 виновных в задержках выплаты заработной платы лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Критике подвергалась деятельность государственной инспекции труда в Пензенской области, судебных приставов-исполнителей. В целом по результатам принятых мер, несмотря на кризисные явления в экономике, за год удалось более чем на треть снизить общий размер задолженности по заработной плате в регионе с 40 млн. до 29 млн. рублей», — сказала она, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области во вторник, 16 февраля.

Наталья Канцерова уточнила, что благодаря вмешательству прокуратуры выплачено 92 млн. рублей долгов по зарплате, восстановлены права 7,5 тыс. работников.

«Вместе с тем, несмотря на снижение общего зарплатного долга в регионе, серьезную обеспокоенность вызывает ситуация со своевременной оплатой труда работникам муниципальных предприятий, а также организаций с государственным и муниципальным участием. В минувшем году свои обязательства перед работниками своевременно не смогли исполнить 11 таких организаций», — отметила она.