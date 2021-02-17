«ТрансЭнергоТок» станет резидентом территории опережающего развития Экономика

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоТок» получит статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

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«Компания представила инвестиционный проект «Производство электрооборудования», в рамках которого планируется организовать производство трансформаторов серии ТМГ. Объем инвестиций в проект составит 810 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано не менее 70 новых рабочих мест», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что заявка организации на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» рассмотрена на заседании специально созданной при областном правительстве комиссии в минувший вторник, 16 февраля.

«Заявка [...] была поддержана членами комиссии единогласно», — уточняется в сообщении.

В тексте добавляется, что в ближайшее время будет заключено соглашение между правительством Пензенской области и ООО «ТрансЭнергоТок».