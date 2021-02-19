В Пензенской области в январе введено почти 84 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Почти 84 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе 2021 года, что на 37,8% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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37,7% в общем объеме пришлось на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Жителями введено 31,6 тыс. кв. метров, что на 16% меньше, чем в январе прошлого года.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, по сравнению с январем 2020 года объемы ввода жилья выросли в 19 районах области и Заречном. Наибольший удельный вес приходится на Пензенский район — 22,3%.

В Пензе в первый месяц текущего года сдано 40,8 тыс. кв. метров — почти половина от введенного в регионе жилья.