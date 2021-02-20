Внешнеторговый оборот Пензенской области по итогам 2020 года вырос на 25,7% Экономика

Пенза, 20 февраля 2021. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области в 2020 году достиг 704 млн. 968,6 тыс. долларов, что на 25,7% больше по сравнению с 2019-м. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сложилось положительное сальдо торгового баланса: объем экспорта составил 403 млн. 483,3 тыс. долларов (+30,8% к уровню 2019 года), импорта — 301 млн. 485,3 тыс. долларов (+19,4%).

Объем экспорта со странами дальнего зарубежья увеличился на 61,3% до 236 млн. 867,1 тыс. долларов. Крупнейшими партнерами Пензенской области стали Алжир, куда вывезена продукция на 80 млн. 391,6 тыс. долларов, Египет — 53 млн. 164,4 тыс. долларов, Япония — 12 млн. 945,9 тыс. долларов, Китай — 11 млн. 858,8 тыс. долларов, Латвия — 11 млн. 482,1 тыс. долларов.

Объем экспорта со странами СНГ составил 166 млн. 616,2 тыс. долларов, рост — 3,1%. Наибольший объем продукции — на 59 млн. 169,2 тыс. долларов — вывезен из Пензенской области в Казахстан. Также среди крупных партнеров — Украина, куда экспортированы товары на 32 млн. 916,8 тыс. долларов, Белоруссия — 30 млн. 69,9 тыс. долларов, Узбекистан — 14 млн. 837,2 тыс. долларов.

Объем импорта из стран дальнего зарубежья увеличился на 25,3% до 256 млн. 251,3 тыс. долларов. В частности, ввезена продукция из США на 75 млн. 558,9 тыс. долларов, из Китая — на 55 млн. 719,3 тыс. долларов, из Германии — на 36 млн. 837,8 тыс. долларов, из Франции — 10 млн. 88,7 тыс. долларов.

Объем импорта из стран СНГ в Пензенскую область упал на 5,6% до 45 млн. 234 тыс. долларов. Больше всего продукции ввезено из Белоруссии — на 28 млн. 274,1 тыс. долларов, Украины — на 9 млн. 178,6 тыс. долларов и Азербайджана — на 5 млн. 610,6 тыс. долларов.