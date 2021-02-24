Число хозяйствующих субъектов в Пензенской области за 2020 год сократилось на 6,4% Экономика

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Число хозяйствующих субъектов сократилось на территории Пензенской области на 6,4% — с 58 тыс. 168 по состоянию на 1 января 2020 года до 54 тыс. 437 на аналогичную дату 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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На начало текущего года в состав территориального раздела статистического регистра Росстата включено 22 тыс. 264 юридических лица, 30 тыс. 496 индивидуальных предпринимателей и 1 тыс. 677 глав КФХ.

Число юрлиц по итогам 12 месяцев уменьшилось на 4,3%, ИП — на 8%, глав КФХ — на 3,3%.

За период с 1 января 2020 года по 1 января 2021-го в Пензенской области вновь создано 1 тыс. 203 юридических лица, ликвидировано 2 тыс. 385 организаций: 1 тыс. 938 — по решению единого регистрационного центра ФНС, 319 — по решению учредителей, 34 — путем реорганизации в форме присоединения, 94 — по решению суда.

На начало текущего года наблюдалось следующее распределение организаций по формам собственности: 17 тыс. 507 из 22 тыс. 264 находились в частной, за год число таких компаний сократилось на 5,7%; 2 тыс. 254 — в муниципальной (+5,4%); 720 — в государственной (+0,3%), 1 тыс. 783 организаций имели прочие формы собственности.

Наибольшее число организаций, учтенных в статрегистре на 1 января 2021 года, сосредоточено в видах деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 4 тыс. 997 (22,4% от общего числа); «Обрабатывающие производства» — 2 тыс. 177 (9,8%); «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 2 тыс. 104 (0,5%) и «Строительство» — 2 тыс. 103 (9,4%).