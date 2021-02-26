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Пензенское правительство и «РусГрейн» договорились о развитии проекта «Пенза — Харбин»

17:20 | 26.02.2021 | Экономика

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Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Правительство Пензенской области и компания «РусГрейн» договорились о дальнейшем развитии проекта «Пенза — Харбин» в 2021 году.

Пензенское правительство и «РусГрейн» договорились о развитии проекта «Пенза — Харбин». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующую дорожную карту подписали губернатор Иван Белозерцев и первый заместитель генерального директора ООО «РусГрейн» Михаил Петров в правительстве региона в пятницу, 26 февраля.

Проект «Пенза — Харбин» реализуется правительством Пензенской области, народным правительством провинции Хэйлунцзян и российско-китайской агропромышленной группой RusGrain. Также его участниками являются АО «РЖД», ПАО «Трансконтейнер», ООО «РусГрейн», Китайские железные дороги и Chongqing Splendid North Industrial Co.

В рамках дальнейшего развития сотрудничества между Пензенской областью и Китаем планируется строительство двух транспортно-инфраструктурных комплексов на территории региона: в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-II.

В дорожной карте отражены основные этапы организации соответствующих работ, сообщает пресс-служба облправительства.

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