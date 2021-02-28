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В Пензенской области за год прокуроры выявили около 1 тыс. нарушений в сфере закупок

11:31 | 28.02.2021 | Экономика

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Пенза, 28 февраля 2021. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 998 нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Пензенской области за год прокуроры выявили около 1 тыс. нарушений в сфере закупок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что с целью их устранения внесено 529 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 371 лицо.

«По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 105 лиц, на незаконные акты принесено 117 протестов, в следственные органы направлено три материала, возбуждено два уголовных дела», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что прокурорскими проверками были охвачены все стадии закупочных процедур.

«Выявлены и пресечены многочисленные нарушения при утверждении аукционной документации, формировании (начальной) максимальной цены, заключении и исполнении контрактов, заключенных в том числе с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что в прошлом году, в частности, были выявлены признаки трех фактов картельного сговора.

«По двум из них, в том числе по материалу прокурорской проверки, возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции». Один материал находится на рассмотрении в пензенском УФАС России», — поясняется в нем.

В нем добавляется, что в 2020 году было предотвращено заключение трех муниципальных контрактов на приобретение жилья для детей-сирот по завышенной цене.

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