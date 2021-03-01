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В Пензе предприниматель оштрафован за продажу обуви без обязательной маркировки

11:34 | 01.03.2021 | Экономика

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Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, допустивший оборот 3 тыс. 736 пар обуви на сумму 2 млн. 463 тыс. 470 рублей в магазине «Мега Планета» на улице Кижеватова в Пензе без маркировки, которая стала обязательной с 1 июля 2020 года, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В Пензе предприниматель оштрафован за продажу обуви без обязательной маркировки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, его действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации».

«Вина индивидуального предпринимателя заключается в непринятии всех зависящих от него мер по соблюдению требований законодательства», — сказала собеседница агентства.

Наталья Яшина отметила, что мужчина не согласился с постановлением Первомайского районного суда Пензы от 29 декабря 2020 года и подал жалобу, которую облсуд оставил без удовлетворения.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнила она.

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