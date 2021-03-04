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Число самозанятых в Пензенской области превысило 8 тыс. человек

16:30 | 04.03.2021 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Число самозанятых в Пензенской области превысило 8 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

Число самозанятых в Пензенской области превысило 8 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня в Пензенской области более 8 тыс. самозанятых жителей, а это легализация теневого сектора экономики», — отметил он.

Глава региона поручил главам администраций муниципальных образований усилить разъяснительную работу с населением и довести до всех заинтересованных лиц информацию о преимуществах специального налогового режима.

«Самозанятые наравне с субъектами бизнеса могут обратиться в центр «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы», — напомнил Иван Белозерцев.

Он потребовал проработать вопрос о предоставлении данной категории налогоплательщиков доступных микрозаймов от фонда «Поручитель».

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