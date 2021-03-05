Средняя зарплата в Пензе в 2020 году составила около 40 тыс. рублей — Пензастат Экономика

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Среднемесячная начисленная зарплата в Пензе в 2020 году составила 39 тыс. 830 рублей 50 копеек, что на 9,6% выше, чем в целом по области. Об этом свидетельствуют данные Пензастата, полученные в ходе статистического наблюдения численности и зарплаты работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в ходе которого были проанализированы данные об 1 тыс. 109 организациях.

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Заработная плата в сфере научных исследований и разработок оказалась выше средней по городу на 51,9%, финансовой и страховой деятельности — на 27,6%, в организациях государственного управления, военной безопасности и соцобеспечения — на 14,4%, здравоохранения и социальных услуг — на 9,6%.

Ниже среднего уровня зафиксирована зарплата у работников культуры, спорта, организаций досуга — на 27,5%, образования — на 17,1%, торговли оптовой и розничной — на 15,9%.

Среднесписочная численность работников по наблюдаемому кругу организаций за 2020 год составила 128 тыс. человек.