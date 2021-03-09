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Средства размещения Пензенской области в 2020 году приняли 335 тыс. туристов — Курдова

18:16 | 09.03.2021 | Экономика

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Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Коллективные средства размещения Пензенской области приняли более 335 тыс. туристов в 2020 году, что меньше уровня 2019-го. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

Средства размещения Пензенской области в 2020 году приняли 335 тыс. туристов — Курдова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения Пензенской области, в 2020 году составило 335 тыс. 452 человека, что меньше на 201 тыс. 822, чем в 2019 году», — сказала она, выступая с докладом на совещании в правительстве региона во вторник, 9 марта.

По словам Татьяны Курдовой, планируется, что численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2021 году составит в Пензенской области 363 тыс. человек, в 2022-м — 364 тыс., в 2023-м — 367 тыс.

«В период пандемии министерством культуры и туризма была организована работа по оказанию методической помощи в подготовке документов на получение финансовой поддержки для выплаты заработной платы субъектам малого предпринимательства. По информации министерства экономики Пензенской области, из 280 предприятий, обратившихся за указанной помощью, поддержку получили 272», — отметила министр.

Она уточнила, что всего в регионе действуют 36 турбаз и 131 гостиница, при этом государственную классификацию прошли лишь 48 средств размещения.

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