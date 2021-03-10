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Пензенский облсуд признал законным назначенный «Электроприбору» штраф в 125 тыс. рублей

09:28 | 10.03.2021 | Экономика

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Пензы, которым признано законным постановление государственного инспектора труда о привлечении АО «ПО «Электроприбор» к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации» и назначение наказания в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

Пензенский облсуд признал законным назначенный «Электроприбору» штраф в 125 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В мае 2020 года в ходе плановой проверки было установлено, что 19 работников предприятия исполняли свои обязанности без прохождения обязательного медицинского осмотра, еще пятеро работников — без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что выявленные в ходе проверки нарушения послужили основанием для вынесения постановления должностным лицом ГИТ.

«Не согласившись с постановлением государственного инспектора труда в Пензенской области, руководитель предприятия [Алексей Трошин] подал жалобу сначала в районный суд, затем — в апелляционную инстанцию Пензенского областного суда. Обе жалобы были оставлены без удовлетворения. [...] Постановление вступило в законную силу 4 марта», — уточнила Наталья Яшина.

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