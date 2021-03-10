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«Сурский керамический завод» планирует выпускать фасадный кирпич

11:00 | 10.03.2021 | Экономика

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. ООО «Сурский керамический завод» планирует наладить производство фасадного кирпича в городе Сурске Пензенской области. Об этом сообщил генеральный директор компании Тамирлан Межидов в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона в среду, 10 марта.

«Сурский керамический завод» планирует выпускать фасадный кирпич

Фото: Pnzreg.ru

По словам руководителя организации, его деловой партнер давно занимается выпуском фасадного кирпича, который пользуется в стране большим спросом.

«Мы хотели бы, чтобы и сурский завод зазвучал на всю Россию», — сказал он.

Тамирлан Межидов пояснил, что высокого качества продукции намечено достигать за счет применения особых технологий обжига глины, добиваясь различных оттенков не с помощью красок, а исключительно благодаря прокаливанию.

По информации пресс-службы регионального правительства, представленный проект предполагает открытие в 2021 году завода мощностью до 600 тыс. штук ригельного кирпича и кирпича ручной формовки в месяц.

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