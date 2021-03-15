Пензенский губернатор отреагировал на рост цен на продукты Экономика

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил недовольство работой министерства сельского хозяйства региона в связи с ростом цен на социально значимые продовольственные товары.

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«У нас в наибольшей степени в феврале [по сравнению с декабрем 2020 года] подорожали морковь, капуста белокочанная, яблоки, лук репчатый, масло подсолнечное, картофель на 4,5%, куры охлажденные и мороженые, рыба мороженая неразделанная. [...] Я хочу обратить внимание министерства сельского хозяйства: активнее работайте с сетями, особенно с региональными. Активнее работайте! Я недоволен вашей работой», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 15 марта.

По мнению губернатора, у руководства региональных торговых сетей должно быть понимание ситуации.

«Не должно быть такого роста цен», — подчеркнул Иван Белозерцев.