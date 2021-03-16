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Иван Белозерцев ознакомился с продукцией «Сурского комбината технических сукон»

21:22 | 16.03.2021 | Экономика

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Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ознакомился с продукцией «Сурского комбината технических сукон», выпускающего материалы, которые используются в асбестоцементной, металлургической, строительной, химической и бумажной промышленности.

Иван Белозерцев ознакомился с продукцией «Сурского комбината технических сукон»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представители компании проинформировали главу региона, что предприятие производит продукцию на 147 млн. рублей в год. Поставки осуществляются в Москву, Липецк, Оренбург, Новосибирск, Мордовию Бурятию и за рубеж — в страны СНГ, на Кубу, в Иран и Индию.

Комбинат сотрудничает с образовательными организациями и испытательными центрами, принимает участие в разработке и реализации инновационных проектов.

По итогам визита Иван Белозерцев отметил важность дальнейшего развития производства.

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