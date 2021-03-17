Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-феврале составил 111,6% Экономика

Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-феврале 2021 года 111,6% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 165,2%, «Обрабатывающие производства» — 110,7%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 109,2%, «Добыча полезных ископаемых» — 105,5%.

По информации Росстата, в целом в России индекс промпроизводства в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020-го составил 97,2%.