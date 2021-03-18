EN
16:43:43 Четверг, 18 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Консолидированный бюджет региона по доходам за январь и февраль исполнен на 100,6%

12:03 | 18.03.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. 7 млрд. 974,5 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет Пензенской области в январе и феврале 2021 года, план выполнен на 100,6%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

Консолидированный бюджет региона по доходам за январь и февраль исполнен на 100,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 5 млрд. 52,8 млн. рублей, или 100,9% к плану; безвозмездные поступления — 2 млрд. 921,7 млн. рублей (99,9%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,3%: при плане в 6 млрд. 676 млн. рублей фактически поступило 6 млрд. 693 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 3 млрд. 781 млн. рублей при ожидаемом уровне 3 млрд. 766,9 млн. рублей, план выполнен на 100,4%.

Новости партнеров
Читайте также
Пензячка отсудила у подрядчика 740 тыс. рублей после некачественного ремонта в квартире В Сердобском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Пензенской области с 15 по 20 мая Перед судом предстанет мужчина, набросившийся с ножом на бывшую жену и ее сожителя
В Пензе начала работу выставка «Очарованные Крымом» В Пензенской области за сутки подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама