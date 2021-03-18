Консолидированный бюджет региона по доходам за январь и февраль исполнен на 100,6% Экономика

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. 7 млрд. 974,5 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет Пензенской области в январе и феврале 2021 года, план выполнен на 100,6%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 5 млрд. 52,8 млн. рублей, или 100,9% к плану; безвозмездные поступления — 2 млрд. 921,7 млн. рублей (99,9%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,3%: при плане в 6 млрд. 676 млн. рублей фактически поступило 6 млрд. 693 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 3 млрд. 781 млн. рублей при ожидаемом уровне 3 млрд. 766,9 млн. рублей, план выполнен на 100,4%.