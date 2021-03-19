Банк «Кузнецкий» начал принимать заявки по программе ФОТ 3.0 Экономика

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» начал принимать заявки от компаний из наименее восстановившихся отраслей на участие в новой льготной кредитной программе ФОТ 3.0, которая утверждена постановлением правительства России №279 от 27 февраля 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Претендовать на льготные кредиты смогут представители гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений, то есть наиболее пострадавших от пандемии отраслей, которые ранее пользовались программой ФОТ 2.0», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что кредиты на восстановление предпринимательской деятельности будут выдаваться по ставке 3% годовых, при этом в течение первых шести месяцев предусмотрена отсрочка по уплате основного долга и процентов.

«Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Кредитные договора заключаются сроком до одного года», — добавляется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что ключевым условием участия в программе является сохранение не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

«В 2020 году банк «Кузнецкий» одним из первых вошел в список уполномоченных правительством РФ банков и начал выдавать предпринимателям кредиты на льготных условиях в рамках пакета госпрограмм, направленных на восстановление экономики после пандемии», — напоминается в пресс-релизе.

По словам председателя правления банка «Кузнецкий» Михаила Дралина, в ходе реализации антикризисных мер кредитно-финансовое учреждение предоставило субъектам предпринимательства свыше 300 млн. рублей.

«Это позволило клиентам банка сохранить свой бизнес, рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам», — отметил он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.