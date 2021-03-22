Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 26 млрд. рублей Экономика

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Общий кредитный портфель банка ВТБ в Пензенской области по итогам работы в 2020 году вырос на 11% — до 26,2 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, которое поступило в ИА «PenzaNews» в понедельник, 22 марта.

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В нем указывается, что портфель привлеченных средств физических и юридических лиц составил 25,8 млрд. рублей, увеличившись на 21%.

«Наибольший прирост зафиксирован по итогам 2020 года в корпоративном сегменте. Кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса вырос с начала года на 15% и на отчетную дату составил 9,6 млрд. рублей. Общий портфель льготных кредитов в рамках программ господдержки на 1 января 2021 года превысил 6 млрд. рублей. Из них почти 2 млрд. рублей приходится на программу Минэкономразвития №1764, более 2,7 млрд. рублей — на программу №1528 министерства сельского хозяйства РФ, почти 1 млрд. рублей — на государственные программы по поддержке занятости в период пандемии коронавируса. Кроме того, банк провел региональным предприятиям среднего и малого бизнеса реструктуризацию кредитных обязательств более чем на 2,8 млрд. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

Из его текста также следует, что портфель привлеченных средств юридических лиц за 12 месяцев увеличился на 22% и составил на 1 января 2021 года 7,6 млрд. рублей.

«Розничный кредитный портфель вырос за отчетный период на 8% и на 1 января 2021 года составил 16,6 млрд. рублей. Наибольший объем в нем — 7,9 млрд. рублей — приходится на кредиты наличными, рост по сравнению с началом года составил 7%. Ипотечный портфель банка на отчетную дату превысил 7,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 10%. Наиболее заметный прирост — на 14% — в минувшем году показало автокредитование, портфель автокредитов достиг 800 млн. рублей», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что всего за 12 месяцев 2020 года ВТБ предоставил жителям Пензенской области 10,2 тыс. кредитов на сумму 7,3 млрд. рублей, что на 5% больше по объему, чем годом ранее; при этом основная доля приходится на потребительские кредиты (7,5 тыс. на 3,9 млрд. рублей), далее следуют ипотека (1,7 тыс. на 2,8 млрд. рублей) и автокредиты (1 тыс. на 600 млн. рублей).

«Портфель привлеченных средств населения увеличился за 12 месяцев на 21% и на отчетную дату составил 18,2 млрд. рублей. Основной объем в портфеле составляют депозиты — 15 млрд. рублей (+12% с начала года). Сохраняется высокая динамика по инвестиционному направлению. За минувший год портфель инвестпродуктов подразделения вырос более чем в два раза — до 3,2 млрд. рублей», — говорится в пресс-релизе.

Комментируя итоги деятельности в 2020 году, управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай подчеркнул, что важнейшими направлениями работы банка стали реализация программ господдержки клиентов, наиболее пострадавших от COVID-19, цифровизация и повышение доступности банковских продуктов.

«Несмотря на пандемию, ВТБ в регионе продолжил успешно развиваться и продемонстрировал по итогам года прирост по всем ключевым показателям. Но главное — банк внес свой вклад в стабилизацию экономический ситуации, и мы надеемся, что это станет залогом динамичного развития региона в будущем», — сказал он.

Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 выдана ЦБ РФ 8 июля 2015 года.