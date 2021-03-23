В бюджет Пензы с начала года поступило около 2,8 млрд. рублей Экономика

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Доходы в размере около 2,8 млрд. рублей поступили в бюджет Пензы с начала 2021 года. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

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«По состоянию на 19 марта в доходную часть бюджета поступило 2 млрд. 786,1 млн. рублей, это 98,6% к расчетному плану; из них налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 1 млрд. 53,3 млн. рублей, это 109% [к плану]», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

По словам Ольги Завьялкиной, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение налоговых доходов, при этом неналоговые сократились на 49,7 млн. рублей.

«Средства, которые поступили, [...] согласно решению городской думы, у нас в первую очередь [идут] на заработную плату, налоги, проценты, а также оплату выполненных работ по нашим муниципальным унитарным предприятиям, но, несмотря на это, пока кредиторская задолженность у нас в сумме 150 млн. [рублей] есть», — отметила начальник финуправления.