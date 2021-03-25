Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за два месяца 2021 года Экономика

Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые два месяца 2021 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с начала года чистый валовой доход банка составил 77,2 млн. рублей, чистые процентные доходы — 47,7 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 29,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 марта 2021 года общий объем доходов составил 120 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 25,7 млн. рублей, чистая прибыль — 21,2 млн. рублей, что почти в два раза выше полученной чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Активы банка на начало марта составили 6,8 млрд. рублей, рост — 8,6% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 674 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 715 млн. рублей. Кредитный портфель банка на 1 марта 2021 года составил почти 4 млрд. рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов — 2,8 млрд. рублей, физических лиц — 1,2 млрд. рублей, рост — 1,1% к аналогичной дате прошлого года.

Объем всех привлеченных ресурсов на 1 марта 2021 года составил около 6 млрд. рублей, рост — 9% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на начало марта составил 2,9 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 33% и достигли 2,7 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 22%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечен 31 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили около 3 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 марта 2021 года составляют: Н1.2 — 8,85% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 12,28% при минимальном значении 8%; Н3 — 92,47% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.