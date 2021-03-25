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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за два месяца 2021 года

11:49 | 25.03.2021 | Экономика

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Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые два месяца 2021 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за два месяца 2021 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с начала года чистый валовой доход банка составил 77,2 млн. рублей, чистые процентные доходы — 47,7 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 29,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 марта 2021 года общий объем доходов составил 120 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 25,7 млн. рублей, чистая прибыль — 21,2 млн. рублей, что почти в два раза выше полученной чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Активы банка на начало марта составили 6,8 млрд. рублей, рост — 8,6% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 674 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 715 млн. рублей. Кредитный портфель банка на 1 марта 2021 года составил почти 4 млрд. рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов — 2,8 млрд. рублей, физических лиц — 1,2 млрд. рублей, рост — 1,1% к аналогичной дате прошлого года.

Объем всех привлеченных ресурсов на 1 марта 2021 года составил около 6 млрд. рублей, рост — 9% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на начало марта составил 2,9 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 33% и достигли 2,7 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 22%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечен 31 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили около 3 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 марта 2021 года составляют: Н1.2 — 8,85% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 12,28% при минимальном значении 8%; Н3 — 92,47% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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