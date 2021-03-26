Особую экономическую зону планируется создать в Пензе — Лузгин Экономика

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Особую экономическую зону (ОЭЗ) планируется создать в Пензе на территории между федеральной трассой М5 «Урал» и Зарей. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Ведем сейчас работу по созданию особой экономической зоны на территории между трассой М5 и совхозом Заря. У нас генпланом предусмотрен перевод земель в соответствующую категорию», — сказал он, представляя отчет о деятельности главы администрации Пензы и мэрии за 2020 год в ходе 21-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 марта.

Андрей Лузгин добавил, что следующим шагом после проведения необходимой подготовительной работы станет подача заявки на создание особой экономической зоны, для резидентов которой будут действовать соответствующие льготы.

«Отдельно будем решать вопрос о подключении этой площадки к инфраструктуре», — отметил мэр.

Согласно сведениям, содержащимся в отчете Андрея Лузгина, особую экономическую зону предлагается создать на территории общей площадью более 300 га, свободной от застройки. Предполагаемый тип ОЭЗ — промышленно-производственный. Прогнозируемое число производственных площадок — более 70 единиц площадью 170 га. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными резидентами.