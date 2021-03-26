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Муниципальный долг Пензы на начало 2021 года составил 5,3 млрд. рублей — мэр

17:30 | 26.03.2021 | Экономика

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Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Муниципальный долг Пензы на начало 2021 года составил 5,3 млрд. рублей. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Муниципальный долг Пензы на начало 2021 года составил 5,3 млрд. рублей — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 1 января 2021 года величина долга составила 5,3 млрд. рублей. При этом хочу отметить, что за счет наших усилий расходы на обслуживание муниципального долга за 2020 год сократились по сравнению с 2019 годом. Мы рефинансировали практически 4 млрд. [рублей] кредитов», — сказал он, представляя отчет о деятельности главы администрации Пензы и мэрии за 2020 год в ходе 21-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 марта.

Андрей Лузгин добавил, что на обслуживании муниципального долга удалось сэкономить около 35 млн. рублей.

«По-прежнему, говоря о задачах, связанных с бюджетом, для нас важно иметь опережающий инфляцию рост собственных доходов», — отметил мэр.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2020 года размер муниципального долга Пензы составлял 4,79 млрд. рублей.

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