Муниципальный долг Пензы на начало 2021 года составил 5,3 млрд. рублей — мэр Экономика

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Муниципальный долг Пензы на начало 2021 года составил 5,3 млрд. рублей. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«По состоянию на 1 января 2021 года величина долга составила 5,3 млрд. рублей. При этом хочу отметить, что за счет наших усилий расходы на обслуживание муниципального долга за 2020 год сократились по сравнению с 2019 годом. Мы рефинансировали практически 4 млрд. [рублей] кредитов», — сказал он, представляя отчет о деятельности главы администрации Пензы и мэрии за 2020 год в ходе 21-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 марта.

Андрей Лузгин добавил, что на обслуживании муниципального долга удалось сэкономить около 35 млн. рублей.

«По-прежнему, говоря о задачах, связанных с бюджетом, для нас важно иметь опережающий инфляцию рост собственных доходов», — отметил мэр.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2020 года размер муниципального долга Пензы составлял 4,79 млрд. рублей.