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Пенза в 2020 году сэкономила на закупках 832 млн. рублей

18:11 | 26.03.2021 | Экономика

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Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Бюджетные денежные средства в размере 832 млн. рублей удалось сэкономить в Пензе в 2020 году благодаря закупочным процедурам. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Пенза в 2020 году сэкономила на закупках 832 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы сэкономили на закупочных процедурах 832 млн. рублей, которые были направлены на исполнение наших полномочий и на реализацию дополнительных мероприятий», — сказал он, представляя отчет о деятельности главы администрации Пензы и мэрии за 2020 год в ходе 21-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 марта.

Андрей Лузгин отметил, что через закупочные процедуры расходуется примерно треть бюджета города.

Согласно сведениям, содержащимся в отчете главы администрации Пензы, в 2020 году муниципальные заказчики заключили 20 тыс. 438 контрактов — на 652 больше по сравнению с 2019-м.

Общая сумма муниципальных контрактов в 2020 году составила 5,2 млрд. рублей, что на 2,6 млрд. рублей, или 33,3%, меньше по сравнению с 2019-м.

На 3,6 млрд. рублей (-44,4% к уровню 2019 года) были заключены контракты по результатам конкурентных процедур. 1,07 млрд. рублей (+4,9%) потрачено по прямым договорам. Сумма контрактов с субъектами естественных монополий составила 0,48 млрд. рублей (+9,1%).

Среднее количество участников на одну закупку составило по итогам 2020 года 3,5, тогда как в 2019-м показатель был меньше — 3,3.

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