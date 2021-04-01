Банк «Кузнецкий» в марте одобрил бизнесу кредиты на сумму более 260 млн. рублей Экономика

Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кредитные договоры на общую сумму более 260 млн. рублей в марте 2021 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

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В банке уточнили, что 183,1 млн. рублей из этой суммы пришлось на кредиты, выданные в соответствии с постановлением правительства России №1764 — по так называемой «Программе 1764», реализуемой Минэкономразвития РФ, согласно которой для ряда заемщиков предусмотрены особые условия в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В частности, в рамках государственной программы льготного кредитования Минэкономразвития банк профинансировал ООО «Автодорога», — сказали в пресс-службе.

В учреждении напомнили, что данная организация занимается строительством и капитальным ремонтом автомобильных дорог и отвечает за содержание более 200 км автодорог федерального и муниципального значения.

«В банке «Кузнецкий» также активно реализуются программы собственного кредитования. Так, кредитная линия одобрена «Никольскому заводу светотехнического стекла», который входит в состав группы производственных компаний «Макском», — отметили в пресс-службе, обратив внимание на то, что в 2020 году на предприятии была запущена новая линия по выпуску емкостей объемом от 10 до 20 литров, которые востребованы в пищевой и других отраслях, а в мае 2021-го планируется ввести в эксплуатацию остановленную в 2018 году стекловаренную печь.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.