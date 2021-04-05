EN
01:34:17 Вторник, 6 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 8 апреля

18:02 | 05.04.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. День открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет организован в администрации Пензы в предстоящий четверг, 8 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 8 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью данного мероприятия является оказание консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции должностных лиц органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности», — пояснили в горадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что участие в дне открытых дверей примут представители ключевых управлений — правового, экономического развития, муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, также содействия развитию МСП.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области число пунктов вакцинации от коронавируса выросло до 68 В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом
Клуб «Локомотив-Пенза» стал серебряным призером чемпионата России по регби-7 Специалисты «Горводоканала» завершили капремонт участка водопровода на улице Чаадаева
В Пензе обезвредили мужчину, который заперся в котельной и открыл газовый вентиль Житель Пензы подозревается в краже денег из аптеки
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама