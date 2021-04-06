Банк «Кузнецкий» получил аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности Экономика

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» получил независимое аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленное специалистами ООО «Интерком-Аудит».

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Как отмечается в документе, опубликованном на сайте учреждения, годовая отчетность банка «Кузнецкий» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации по состоянию на начало и конец отчетного периода.

Согласно представленным данным, активы банка за 2020 год увеличились почти на 441 млн. рублей, или на 7% по сравнению с 2019 годом. Чистые процентные доходы за 12 месяцев составили 312 млн. рублей. Объем прибыли, доступной к распределению, составил за 2020 год 66,7 млн. рублей, что более чем в два раза превышает показатель за 2019-й — 32,8 млн. рублей.

Комментируя результаты, достигнутые в прошлом году, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин напомнил, что в условиях пандемии коронавируса от уполномоченных банков, на которые была возложена задача стать проводниками по оказанию бизнесу мер господдержки, потребовалось максимально быстро оптимизировать все внутренние алгоритмы предоставления финансовых услуг.

«Помимо того, что банк одним из первых заключил соответствующие соглашения с правительством и Минэкономразвития РФ, в кратчайшие сроки были разработаны собственные антикризисные программы в корпоративном и розничном бизнесе. Сейчас — с учетом проведенного независимого аудита — можно уверенно сказать, что наши действия были абсолютно правильными и позволили обеспечить не только устойчивость самого банка, но и придать импульс для его дальнейшего развития в целях роста экономического потенциала региона», — сказал Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.