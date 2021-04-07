Промпредприятия за год перечислили в бюджет региона 16,7 млрд. рублей налогов и сборов Экономика

Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Промышленные предприятия Пензенской области перечислили 16,7 млрд. рублей налогов и сборов в бюджет региона в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного Минпрома.

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«Удельный вес в общем поступлении налоговых платежей составил 47,2%, в том числе в обрабатывающих производствах 15,2 млрд. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что наиболее крупными налогоплательщиками являются АО «Радиозавод», АО «ФНЦП «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», АО «НПП «Рубин», АО «ПО «Электроприбор», АО «ППО «ЭВТ имени В.А. Ревунова», АО «Пензтяжпромарматура», ООО «Азия Цемент», АО «Пензадизельмаш», АО «Маякпринт», ОАО «Маяк», ООО «МК «Лером».

«За январь-февраль 2021 года промышленным комплексом уплачено налогов и сборов в региональный бюджет на сумму 2 млрд. рублей, удельный вес в общем поступлении налоговых платежей составил 54,5%, в том числе в обрабатывающих производствах 1,8 млрд. рублей», — отмечается в тексте.