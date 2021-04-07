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В Пензенской области c начала года раскрыты счета эскроу на 2,7 млрд. рублей

15:30 | 07.04.2021 | Экономика

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Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Счета эскроу на 2,7 млрд. рублей раскрыты в Пензенской области в январе-феврале 2021 года, при этом за весь период действия механизма проектного финансирования застройщикам перечислено около 3,3 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 7 апреля.

В Пензенской области c начала года раскрыты счета эскроу на 2,7 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что если к началу текущего года число раскрытых эскроу-счетов составляло в регионе 252, то к марту их стало уже 1 тыс. 589.

«На начало марта в Пензенской области действовало 34 кредитных договора на финансирование проектов долевого строительства, заключенных между банками и застройщиками. Общая сумма таких договоров составила 13,8 млрд. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что средняя процентная ставка по таким кредитным договорам в ПФО — 2,28%.

Из сообщения также следует, что количество счетов эскроу достигло в Пензенской области 4 тыс. 829, остаток средств на них составляет 10 млрд. 903,5 млн. рублей.

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