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Пензенская область получит 125 млн. рублей на поддержку производителей масла и сахара

11:32 | 08.04.2021 | Экономика

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Пенза, 8 апреля 2021. PenzaNews. 125 млн. рублей будет предоставлено Пензенской области из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств региона по возмещению части затрат на производство и реализацию подсолнечного масла и сахара. Это следует из распоряжения правительства России №885-р, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пензенская область получит 125 млн. рублей на поддержку производителей масла и сахара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, всего на эти цели между субъектами РФ распределено 9 млрд. рублей.

Как отмечается на сайте кабинета министров, решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары.

Предоставление компенсаций позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла — 95 и 110 рублей соответственно.

Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара.

Также правительством России утверждены правила предоставления выплат. Установлено, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

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