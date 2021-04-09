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Вице-президент фонда «Сколково» посетит Пензу 13 апреля

15:03 | 09.04.2021 | Экономика

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Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Вице-президент фонда «Сколково» по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин посетит Пензу с рабочим визитом в предстоящий вторник, 13 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

Вице-президент фонда «Сколково» посетит Пензу 13 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что Юрий Сапрыкин примет участие в мероприятии, посвященном подведению итогов преакселерационной программы «Навигатор инноватора» в технопарке «Рамеев».

«Высокий гость оценит проекты участников программы, проходящей под эгидой Фонда содействия инновациям, обсудит вопросы создания регионального оператора фонда «Сколково» на базе технопарков «Рамеев» и «Яблочков», участия биомедицинского кластера «Сколково» в выставке в рамках всероссийского форума «InnoMed-2021», — сказано в пресс-релизе.

В собщении добавляется, что особое внимание будет уделено теме создания в Пензенской области федерального научно-исследовательского центра высокотехнологичной медицинской помощи.

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