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Пензенская область получит 40 млн. рублей на развитие промышленности

18:05 | 09.04.2021 | Экономика

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Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. 40 млн. рублей будет предоставлено Пензенской области из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональной программы развития промышленности. Это следует из распоряжения правительства России №862-р.

Пензенская область получит 40 млн. рублей на развитие промышленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минпрома Пензенской области, средства будут направлены на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, благодаря чему в 2021 году предприятиям могут быть предоставлены льготные займы на общую сумму 80 млн. рублей.

Всего на финансирование региональных программ развития промышленности в стране решено направить 1 млрд. рублей. Средства распределены между 25 субъектами РФ.

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