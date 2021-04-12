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Банк «Кузнецкий» в I квартале предоставил физлицам кредиты на 133 млн. рублей

12:53 | 12.04.2021 | Экономика

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» предоставил физическим лицам 213 кредитов на сумму 133 млн. рублей в I квартале 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 12 апреля.

Банк «Кузнецкий» в I квартале предоставил физлицам кредиты на 133 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что основная доля пришлась на ипотечные и потребительские кредиты, которых было выдано 54 млн. и 51 млн. рублей соответственно, или 41% и 38% от общего объема.

«Ипотечные кредиты по собственным программам банка предоставляются на приобретение квартир — как готовых, так и на этапе строительства, а также по программам индивидуального жилищного строительства», — напоминается в пресс-релизе.

В тексте обращается внимание на то, что банк «Кузнецкий» продолжает принимать участие в программе ипотечного кредитования с господдержкой, которая реализуется согласно постановлению правительства России №566 от 23 апреля 2020 года: в ее рамках заемщики, соответствующие определенным требованиям, имеют возможность получить денежные средства на приобретение жилья на первичном рынке по льготной ставке 6,5% годовых на срок от 5 до 30 лет при условии внесения в качестве первоначального взноса не менее 20% цены договора, в том числе путем использования средств материнского капитала.

«В прошлом году банк «Кузнецкий» улучшил ипотечное кредитование на первичном рынке с господдержкой, увеличив максимальную сумму кредита до 6 млн. рублей», — сказано в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Вадим Власов, таким образом кредитно-финансовое учреждение вносит свой вклад в реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», ключевыми целями которого являются увеличение объемов жилищного строительства и обеспечение доступным жильем семей со средним достатком.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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