Объем банковских вкладов населения Пензенской области достиг 160,3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Объем банковских вкладов населения Пензенской области по состоянию на 1 марта 2021 года достиг 160,3 млрд. рублей: доля сбережений в рублях составила 93,9% (около 150,6 млрд. рублей), в иностранной валюте и драгоценных металлах — 6,1% (9,7 млрд. рублей). Такие данные размещены на сайте ЦБ РФ.

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Согласно представленным сведениям, депозиты юридических лиц — без учета индивидуальных предпринимателей — составили 13,3 млрд. рублей, из них 13,2 млрд. — в рублях, 146 млн. — в иностранной валюте и драгоценных металлах.

По информации пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, на 1 марта 2021 года юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) хранили на счетах и депозитах 50,7 млрд. рублей, что на 40,8% больше, чем на аналогичную дату 2020-го. Таким образом, объем средств населения Пензенской области и бизнеса, привлеченных банками, достиг 211,1 млрд. рублей, рост в годовом выражении — 15,1%. При этом объем средств на счетах и вкладах граждан за год увеличился на 8,8%.