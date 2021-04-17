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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-марте составил 114,9%

13:42 | 17.04.2021 | Экономика

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Пенза, 17 апреля 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-марте 2021 года 114,9% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-марте составил 114,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 151,6%, «Обрабатывающие производства» — 114,1%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 113,8%, «Добыча полезных ископаемых» — 110,5%.

По информации Росстата, в целом в России индекс промпроизводства в январе-марте 2021 года по сравнению с I кварталом 2020-го составил 98,7%.

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