Средняя зарплата в Пензенской области за два месяца 2021 года составила 34 тыс. 304 рубля Экономика

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Средняя зарплата по полному кругу предприятий составила в Пензенской области за январь-февраль 2021 года 34 тыс. 304 рубля, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«Самая высокая заработная плата наблюдается в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность: 47 тыс. 638 рублей», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 19 апреля.

Максим Уханов добавил, что наиболее низкий уровень зарплат отмечается в сферах культуры, спорта и организации досуга — 28 тыс. 146 рублей.

«Самые высокие темпы заработной платы наблюдаются в сфере строительства — 113%», — отметил руководитель Пензастата.

Он обратил внимание на то, что в Пензенской области основная доля граждан, занятых в экономике, приходится на обрабатывающие производства, где работают 63 тыс. 685 человек.

«Заработная плата в этой сфере составляет 33 тыс. 830 рублей», — уточнил Максим Уханов.