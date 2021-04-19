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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал 2021 года

14:19 | 19.04.2021 | Экономика

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Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал 2021 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал 2021 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с начала года чистый валовой доход банка составил 121,5 млн. рублей, чистые процентные доходы — 74,9 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 46,6 млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2021 года общий объем доходов составил 182,9 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 25,9 млн. рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — 79%), чистая прибыль — 19 млн. рублей (рост — 36%).

Активы банка на начало апреля составили 6,6 млрд. рублей, рост — 8% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 646 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,2 млрд. рублей, из них 388 млн. рублей направлено предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках федеральных программ поддержки субъектов МСП. Кредитный портфель банка на 1 апреля 2021 года составил почти 4,2 млрд. рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов — 3 млрд. рублей, физических лиц — 1,2 млрд. рублей, рост — 2% к аналогичной дате прошлого года.

Объем всех привлеченных ресурсов на 1 апреля 2021 года составил около 5,8 млрд. рублей, рост — 7,2% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на начало апреля составил 2,9 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 27% и достигли 2,6 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 9,5%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 24 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили около 2,5 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 апреля 2021 года составляют: Н1.2 — 9,36% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,32% при минимальном значении 8%; Н3 — 84,12% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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