Руководитель Пензастата озвучил предварительные данные о вводе жилья в I квартале Экономика

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. 185 тыс. кв. метров жилья, по предварительным данным, введено в Пензенской области в I квартале 2021 года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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По его словам, это на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Индивидуальными застройщиками было введено 110 тыс. кв. метров. Это 86,9% к уровню I квартала 2020 года», — сказал он, выступая с докладом в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 апреля.

Максим Уханов добавил, что объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за I квартал 2021 года, по-предварительным данным, составил 6 млрд. 421 млн. рублей, или 120,3% к аналогичному периоду 2020-го.

Он отметил, что по вводу жилья на 1 тыс. человек Пензенская область по итогам января-февраля текущего года занимала четвертое место в Приволжском федеральном округе с показателем 99 кв. метров.