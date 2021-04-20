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Мельниченко провел встречу с представителями Бельгийско-Люксембургской торговой палаты

20:56 | 20.04.2021 | Экономика

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Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с делегацией Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (BLCC Russia), посетившей Пензу с официальным визитом.

Мельниченко провел встречу с представителями Бельгийско-Люксембургской торговой палаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приветствуя гостей, он отметил важность развития торгово-экономических отношений и прямых контактов регионов разных стран.

Олег Мельниченко сообщил, что в настоящее время в Пензенской области реализуется 36 инвестпроектов.

«На 2021 год у нас запланировано 12 новых значимых инвестиционных проектов. Мы предполагаем привлечь инвесторов для создания совместных предприятий прежде всего в агропроме, переработке, логистике, развитии транспортной инфраструктуры и пищевой промышленности. В частности, у бизнеса есть планы по созданию производственной линии пива. [...] Интересен кластер «Союз пензенских кондитеров», прежде всего есть заинтересованность в организации совместного производства шоколада», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он обратил внимание на удачное расположение региона — на относительную близость к Москве и таким крупным городам, как Самара, Ульяновск, Казань и Нижний Новгород.

«Мы можем рассматриваться как некий логистический хаб с большим количеством населения, проживающего в 1000-километровой зоне», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в Пензенской области готовы рассматривать различные варианты инвестиционных соглашений.

В свою очередь генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров поблагодарил врио губернатора за теплый прием.

«Бельгийско-Люксембургская палата в первый раз приезжает с делегацией в регион. Мы прибыли вчера и увидели динамично развивающийся регион. [...] Мы также увидели огромный культурный и туристический, безусловно, потенциал. Сегодня перешли к экономической части, посетили два предприятия», — сказал он.

Олег Прозоров добавил, что на сегодняшний день в России действует более 80 предприятий, принадлежащих бельгийским и люксембургским компаниям.

«Инвестиции продолжаются. В основном, конечно, это инвестиции в тех компаниях, которые уже присутствуют на территории Российской Федерации», — уточнил он.

Руководитель торговой палаты с сожалением констатировал, что ограничения из-за COVID-19 не позволили включить в состав делегации представителей бизнеса из Бельгии и Люксембурга.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что компании из Бельгии смогут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы также будем рады принять делегацию Пензенской области [с ответным визитом]», — сказал Олег Прозоров, подчеркнув, что в качестве приоритетного варианта сотрудничества рассматривается кооперация.

В продолжение рабочей встречи к Олегу Мельниченко обратился таможенный атташе посольства Бельгии в России Эммануэль Жероннез (Emmanuel Geronnez).

По его словам, членам делегации было важно познакомиться с регионом, оценить его потенциал и пообщаться с людьми.

Эту мысль поддержал и торговый атташе Валлонского региона Бельгии Жерар Сегерс (Gerard Seghers), который отметил, что необходимо знать, чем живет не только Москва, но и другие территории страны.

«Мы видим, что регион развивается», — сказал он.

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