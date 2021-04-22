Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-феврале 2021 года вырос на 10% Экономика

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области составил по итогам января-февраля 2021 года 71,9 млн. долларов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Сложилось отрицательное сальдо торгового баланса: объем экспорта составил около 33 млн. долларов, импорта — почти 39 млн. долларов.

По итогам двух первых месяцев 2021 года объем экспорта вырос на 0,5% по сравнению с январем-февралем 2020-го.

В страны СНГ вывезена продукция на 20,3 млн. долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года — 1,7%; в дальнее зарубежье — на 12,6 млн. долларов, снижение составило 1,3%.

Объем импорта по итогам двух месяцев текущего года вырос на 19,5%.

Из стран СНГ в Пензенскую область ввезена продукция на 10,8 млн. долларов (рост — 38,5%), из дальнего зарубежья — на 28,1 млн. долларов (рост — 13,5%).